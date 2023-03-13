متع نظرك – مي عمر جنت الشباب ونزلة رقص عشرة بلدي

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مي عمر بإطلالة جذابة وهي تضع الماسكرا وعلقت على الصورة قائلة : صباح الخير علي الناس الجميلة.

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

وتستأنف الفنانة مي عمر اليوم الأحد ؛ تصوير فيلمها “تحت تهديد السلاح ” والذي تقوم ببطولته بجانب حسن الرداد.

وكانت مي قد انشغلت الفترة الماضيه بتصوير دورها في مسلسل ” نسل الأغراب ” والذي ستظهر من خلاله في رمضان المقبل .

وكان المخرج محمد سامى قد كشف،عن صورة جديدة من وراء كواليس تصوير مسلسل “نسل الأغراب”، عبر حسابه الشخصى بموقع “إنستجرام”، ظهر من خلالها بصحبه زوجته الفنانة مى عمر، وهى ترتدي عباءة باللون الأصفر بشخصيتها “جليلة”، التي ستؤديها في المسلسل المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل.