شكرا لاهتمامكم بخبر “موانئ” السعودية تحقق زيادة 7.76% في حاويات المناولة خلال فبراير 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “موانئ” السعودية تحقق زيادة 7.76% في حاويات المناولة خلال فبراير 2023



حققت الموانئ السعودية التي تُشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” ارتفاعًا في أعداد حاويات المناولة خلال شهر فبراير لعام 2023 لتصل إلي نحو 622.84 ألف حاوية قياسية بزيادة 7.76%، عن المتحقق فى الفترة المقابلة من العام الماضي والتي سجلت نحو 577.99 ألف حاوية قياسية، نتيجة لأعمال التوسعة والتطوير المستمرة التي ساهمت في زيادة قدرات مناولة الحاويات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وذكرت “موانئ” في بيان، أن أعداد الحاويات القياسية الصادرة خلال شهر فبراير 2023 زيادة نسبتها 12.75% لتصل إلى 194.157 ألف حاوية مقارنة بـ 172.208 ألف حاوية في الشهر المقابل لعام 2022، كما ارتفعت الحاويات الواردة بنسبة 5.95% لتصل إلى 193.94 ألف حاوية تقريبا مقابل 183.05 ألف حاوية في فبراير لعام 2022.

وشهدت عمليات المُسافنة خلال شهر فبراير 2023 زيادة نسبتها 5.39% لتصل إلى 234.74 ألف حاوية مقابل 222.73 ألف حاوية في الشهر المقابل من عام 2022م، وذلك لاستخدام أحدث تقنيات المناولة والتشغيل عن بُعد، وإطلاق مجموعة خدمات اللوجستية ذات كفاءة عالية وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية في صناعة الموانئ.

وعلى الجانب الآخر، سجلت الموانئ السعودية خلال شهر فبراير لعام 2022 انخفاضًا في إجمالي أطنان البضائع المناولة بنسبة 3.13% ومناولة اقتربت من 23.1 طن مقارنة بنفس الشهر من عام 2022 الذي سجل 23.8 مليون طن.

وبلغت أحجام البضائع السائبة الصلبة 3.9 مليون طن بزيادة 2,90% عن شهر فبراير لعام 2022 الذي سجل 3.8 مليون طن تقريبا، فيما انخفضت أحجام البضائع السائبة السائلة بنسبة 13.16% لتصل إلى 11.8 مليون طن، مقارنة بنحو 13.5 مليون طن في عام 2022، وسجلت البضائع العامة زيادة نسبتها 77.20% لتصل إلى 639.84 ألف طن مقارنة بـ 361.09 ألف طن في الفترة المماثلة من عام 2022.

وسجل إجمالي كميات المواد الغذائية خلال شهر فبراير لعام 2023 انخفاضًا نسبته 2.18% ومناولة 1.6 مليون طن مواد غذائية مقارنة بـ 1.7 مليون طن في الشهر المقابل من العام الماضي، وشهدت الموانئ تفريغ عدد 337.23 ألف رأس ماشية بزيادة 218.37% عن شهر فبراير لعام 2022 الذي سجل 105.92 رأس تلبية لاحتياجات السوق المحلية.

وسجل شهر فبراير لعام 2023 استيراد 81.6 ألف سيارة بزيادة 33.99% مقارنة بالفترة المقابلة في العام الماضي والتي حققت 60.9 ألف سيارة تقريبا، وشهدت الحركة الملاحية زيادة نسبتها 4.87% مسجلة 883 سفينة مقارنة بـ 842 في شهر فبراير لعام 2022، واستقبلت الموانئ السعودية 100.90 ألف راكب بزيادة 61.16% عن الشهر المقابل في العام الماضي الذي سجل 62.611 راكبًا.

وتستهدف “موانئ” زيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ السعودية بما يعزز موقعها في المؤشرات الدولية ويضعها على خريطة التجارة العالمية، بهدف ترسيخ حضورها الإقليمي وزيادة عدد خطوط الربط البحري، ورفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية.