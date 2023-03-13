عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن فيديو صادم.. اتفرج وفاة رابر شهير أمام جمهوره على المسرح



في مشهد صادم لمحبيه، توفي الرابر الشهير كوستا تيتش أمام جماهيره خلال حفله بجنوب إفريقيا.

وتوفي مطرب الراب الجنوب إفريقي واسمه الحقيقي كونستانتينوس تسوبانوغلو عن عمر 28 عاما أمام أعين محبيه، عندما سقط أثناء غنائه على خشبة المسرح في جوهانسبرغ.

كما أظهر الفيديو الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، تيتش وهو يغني ثم يتعثر ليسقط على أرض المسرح خلال مهرجان “ألترا ميوزك” في جنوب إفريقيا، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.

وواصل النجم الغناء بعدها، قبل أن يسقط مرة ثانية مغشيا عليه.

وبعد نقله إلى المستشفى أعلنت وفاته، من دون الكشف عن سببها حتى الآن.