أخبار اليمن : أمطار غزيرة وسيول.. والأرصاد يطلق تحذير عاجل

أمطار غزيرة وسيول.. والأرصاد يطلق تحذير عاجلتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً، على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، المحويت، حجة، ذمار، ريمة، إب، البيضاء، الضالع، تعز ولحج.

وقد تمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من محافظات الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت.

كما يتوقع المركز هطول أمطار متفرقة على السواحل الغربية والمرتفعات الداخلية المحاذية لها وأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الجنوبية.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى شديدة السرعة غرب خليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب الساحل الغربي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : ريمة (الجبين) : 54.1 ملم، حجة : 43.2، صنعاء (المطار) : 10.0، صنعاء (حدة) : 9.6، الحديدة : 4.1، المحويت : 3.0 ، ذمار : 1.6.

وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، تعز، إب، لحج، مأرب والجوف وكانت بعضها غزيرة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، وسائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ونتيجة تشكل الضباب أو الشابورة المائية.

ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.