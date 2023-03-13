شكرا لاهتمامكم بخبر الإضرابات تجتاح مطارات ألمانيا وإلغاء مئات الرحلات الجوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الإضرابات تجتاح مطارات ألمانيا وإلغاء مئات الرحلات الجوية



تعطلت الرحلات في العديد من المطارات الألمانية اليوم الاثنين بسبب أحدث سلسلة من الإضرابات التي استمرت ليوم واحد و تتعلق بنزاعات مختلفة على الأجور.

دعت نقابة فيردي العمال إلى ”إضرابات تحذيرية” في مطارات “برلين” و”هامبورغ” و”هانوفر” و”بريمن”.

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأنه تم إلغاء نحو 200 رحلة مغادرة في برلين، ومن المتوقع إلغاء نحو ثلث الرحلات القادمة البالغ عددها 200 شخص.

أعلن مطار هامبورغ إلغاء جميع الرحلات الجوية المغادرة البالغ عددها 123 خلال الإضراب، وكذلك 50 رحلة على الأقل من أصل 121 رحلة وصول وفقا لما نقلته وكالة “أ ب”.

تأتي إضرابات موظفي المطار وسط محادثات صعبة بشأن الأجور لموظفي الحكومة الفيدرالية والبلدية في ألمانيا، وتسعى النقابات إلى زيادة رواتبها بنسبة 10.5 %، بينما عرض أرباب العمل زيادة إجمالية قدرها 5 % على مرحلتين ومدفوعات لمرة واحدة تبلغ 2500 يورو لكل موظف- وهو ما رفضته النقابات باعتباره غير كافٍ.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة المقبلة من المحادثات في 27 مارس/ آذار، أيضا مفاوضات جارية على الصعيد الوطني حول رواتب عمال السلامة الجوية ومحليا بالنسبة لعمال الخدمات الأرضية.