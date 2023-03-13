عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن النظرة المستقبلية للشركات العقارية المصنفة في دبي مستقرة



أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني- “S&P”، أن النظرة المستقبلية للشركات العقارية المصنفة في دبي مستقرة، مما يعكس توقعاتها بأن النمو سيدعم التدفقات النقدية والربحية الثابتة وتحسن مقاييس الائتمان. وذكرت الوكالة أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة على مستوى العالم بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وانخفاض قيمة العملات الناشئة قد تخفض الطلب على العقارات السكنية، ما من شأنه أن يؤدي إلى استقرار أسعار العقارات السكنية خلال العام الجاري. وتوقعت ستاندرد آند بورز استمرار خفض مديونية الشركات العقارية في دبي إلى جانب توفر السيولة في ظل احتياجات تمويلية محدودة. كما أن التدفقات النقدية الوفيرة ستسمح للشركات العقارية برفع النفقات الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والقيام بعمليات الاستحواذ.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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