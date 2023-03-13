عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تايوان تشترط اتفاقاً تجارياً قبل فتح مصانع رقائق إلكترونية في أوروبا



قالت تايوان، اليوم الاثنين، إنها لن تفتح أي مصانع للرقائق الإلكترونية بأوروبا قبل توقيع بروكسل اتفاقا تجاريا معنا.

و شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات “TSMC”، هي أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم.

وتتعرض الشركة التايوانية إلى ضغوط لتنويع التوزيع الجغرافي لصناعة الرقائق المتقدمة الخاصة بها، وتعمل مع حكومات مثل الولايات المتحدة واليابان على تطوير بصمة عالمية أكثر انتشاراً. إذ يشعر صانعو السياسات والعملاء العالميون بالقلق بشكل متزايد من اعتمادهم التكنولوجي على جزيرة هددت بكين بغزوها ودفعت TSMC لتحويل بعض الإنتاج إلى الخارج.

وأدرك العالم خلال الأعوام الماضية، أن أشباه الموصلات أصبحت ضرورية للاقتصادات الحديثة على غرار النفط، حتى إن البعض أطلق عليها مصطلح “النفط الجديد”.

وتسارع السباق العالمي على إمدادات أشباه الموصلات، خاصة بين الولايات المتحدة والصين وذلك للحفاظ على تفوقهما الاقتصادي والتكنولوجي.