شكرا لاهتمامكم بخبر فيديو مليء بالدموع.. ممثل عالمي ينهار باكياً: ماما فزت بالأوسكار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن فيديو مليء بالدموع.. ممثل عالمي ينهار باكياً: ماما فزت بالأوسكار



في فيديو مؤثر مليء بدموع الفرح، عبر الممثل الأميركي العالمي، كي هوي كوان، عن سعادته بعد إعلان فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم الخيال العلمي Everything Everywhere All at Once خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 95.

وأصبح النجم أول ممثل من أصل فيتنامي (آسيوي) فائز بجائزة الأوسكار بدوره كزوج لصاحبة مغسلة أميركية من أصل صيني، وعند الإعلان عن اسمه صعد كوان على المسرح وسط تصفيق حار من الحضور.

وقال في كلمة مؤثرة وهو منهار باكياً والدموع تملأ عينيه “أمي تبلغ من العمر 84 سنة وتشاهدني الآن.. يا ماما لقد فزت للتو بأوسكار”.

كما أضاف “بدأت رحلتي في مركب وقضيت سنة في معسكر لاجئين وبطريقة ما انتهى بي المطاف هنا. لا أصدق أن هذا يحدث لي، فهم يقولون إن هذا يحدث فقط في الأفلام”.

وتابع “أدين بكل شيء لحب حياتي زوجتي التي كانت تخبرني كل شهر وكل سنة أنه سيأتي يوم يتحقق به حلمي، وهو ما حدث بعد 20 سنة”.

كما قال “الحلم هو شيء يجب أن تؤمن به، وأنا أوشكت على فقدان الأمل في تحقيق حلمي، موجهاً رسالته إلى الجماهير “استمروا في تحقيق أحلامكم”. فيما كانت زوجته تقف وهي تبكي فرحاً بإنجاز شريك حياتها.

كي هوي كوان يبكي متأثرا لحظة فوزه بالأوسكار – رويترز

ويشكل الفوز بالأوسكار رد اعتبار مدوياً لكي هوي كوان، بعدما اضطر في تسعينيات القرن الماضي إلى تعليق مسيرته التمثيلية في ظل نقص الأدوار في هوليوود للممثلين المتحدرين من أصل آسيوي.

ويروي Everything Everywhere All at Once الذي يجمع عناصر الحركة والكوميديا والخيال العلمي، قصة مالكة مغسل أنهكتها مشكلاتها الإدارية مع سلطات الضرائب، وانغمست فجأة في مجموعة عوالم موازية. والفيلم مرشح لـ11 جائزة هذا العام.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 95، انطلق صباح الاثنين، على المسرح الدولي لولاية لوس أنجلوس الأميركية، والذي يقدم من خلاله جوائز الأوسكار لأفضل الأعمال السينمائية التي انطلقت في عام 2022 حتى 2023، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من نجوم السينما العالمية.