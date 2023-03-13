عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن موسكو تحذر من أزمة مالية عالمية بسبب محاولات أميركا لإنقاذ نظامها المصرفي



رجحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تقوم الولايات المتحدة، في محاولة لإنقاذ نظامها المصرفي، بطباعة النقود، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية حول العالم.

وكتبت زاخاروفا في سياق تعليقها على عزم الرئيس الأميركي جو بايدن إلقاء كلمة اليوم الاثنين حول دعم استقرار النظام المصرفي الأميركي، في منشور عبر “تلغرام”: “يمكن حتى للطفل أن يشرح كيف ستحافظ السلطات الأميركية على استقرار النظام المصرفي، سوف يطبعون المزيد من الدولارات.. الأمر الذي سيسبب المزيد من المشاكل حول العالم”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، أعلنت هيئة الحماية المالية في كاليفورنيا، عن إفلاس بنك “سيليكون فالي” الأميركي، صاحب المرتبة الـ 16 بين أكبر البنوك في أميركا، و الذي اشتهر في تمويل الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا وأصحاب رأس المال الاستثماري.

وبدورها أكدت شبكة “سي إن إن”، أن إفلاس بنك “سيليكون فالي” يعد أكبر انهيار لبنك أميركي منذ عام 2008.وأعلنت السلطات الأميركية أمس الأحد أن جميع المودعين سيتمكنون من الوصول إلى أموالهم اعتبارا من اليوم 13 مارس الجاري.