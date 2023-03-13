عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أناقة ملكيّة بطابع “مينيمالي” في حفل زفاف الأميرة إيمان



شهدت المملكة الأردنيّة مساء أمس الأحد حفل عقد قران الأميرة إيمان، ابنة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، على رجل الأعمال جميل ألكستندر ترميوتس، ليكون أول زفاف ملكي يُقام في الأردن منذ 20 عاماً. فكيف كانت أبرز الإطلالات الملكيّة بهذه المناسبة.

الأميرة إيمان برفقة والدتها الملكة رانيا

بدت العروس إيمان مُشرقة في ثوبها الأبيض الذي تميّز بطابعه الرومانسي البسيط وبلمسات من الدانتيل حدّدت أطراف الكمين وأعلى الصدر. تمّ تصميم هذا الثوب خصيصاً للأميرة وهو حمل توقيع دار Dior الفرنسيّة، وقد رافقته طرحة طويلة تزيّنت بالدانتيل وتاج من دار Chaumet يعود إلى جدتها والدة أبيها الأميرة منى الحسين. اختارت والدة العروس الملكة رانيا ثوبها من دار Dior أيضاً وتحديداً من مجموعة الدار للخياطة الراقية الخاصة بخريف 2022. تميّز هذا الثوب بكمين واسعين وبالكسرات التي زيّنته بالكامل.

الأميرة إيمان تدخل الحفل برفقة شقيقها ولي عهد الأردن

شقيقة العروس الأميرة سلمى تألقت بثوب بلون الفوشيا من دار Andrew GN تزيّن بحزام وبروش من الأحجار بتدرجات الأخضر أما رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني فاعتمدت اللون الأصفر لثوبها المرفق بكاب، والذي يحمل توقيع دار Roksanda Ilincic. وهي كمّلت إطلالتها بحقيبة باللون البيج من Bottega Veneta، وأقراط تزيّنها أحجار بنفسجيّة من L’atelier Nawbar. الطابع المينيمالي خيّم على الإطلالات الملكيّة ولكنه لم يُفقدها شيئاً من أناقتها العصريّة.