عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسهم “أدنوك للغاز” ترتفع عند 2.8 درهم في أولى تداولاتها بسوق أبوظبي



ارتفعت أسهم أدنوك للغاز، عند الفتح في أول جلسة تداول لها في سوق أبوظبي المالي عند 2.8 درهم مقابل سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم للسهم، وسط ارتفاع تجاوز 20%.

كان الطرح العام لشركة أدنوك للغاز، قد انطلق في 23 فبراير الماضي في سوق أبوظبي المالي. وتحدد النطاق السعري لاكتتاب “أدنوك للغاز” بين 2.25 – 2.43 درهم للسهم.

ويعتبر طرح “أدنوك للغاز” هو الطرح الخامس لمجموعة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”.

وحددت “أدنوك” السعر النهائي للطرح العام الأولي لوحدتها أدنوك للغاز بما يقدر قيمة الشركة عند نحو 50 مليار دولار بعد أن اجتذبت طلبا قياسيا.

وستصبح أدنوك للغاز أكبر شركة مدرجة في أبوظبي.