عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع أرباح “المجموعة السعودية” 75.62% إلى 277 مليون ريال في 2022



تراجعت أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي “المجموعة السعودية”، في 2022، بنسبة 75.62%، بعد الزكاة والضريبة، إلى نحو 277 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.136 مليار ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن تراجع صافي الأرباح في 2022، يرجع إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة نتيجة انخفاض هامش الربح بسبب ارتفاع أسعار اللقيم وانخفاض أسعار بيع المنتجات، وأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات التي تمت خلال العام الحالي.

وأضافت أن ضمن أسباب تراجع الأرباح السنوية ارتفاع الزكاة نتيجة عكس مخصص زكاة في العام السابق.

كانت النتائج المالية الأولية لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، أظهرت تحولها للخسارة بنحو 296 مليون ريال في الربع الرابع من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 122 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.