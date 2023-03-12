شكرا لاهتمامكم بخبر بعد انهيار بنك “SVB”.. كيف توفر الشركات الناشئة السيولة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بعد انهيار بنك “SVB”.. كيف توفر الشركات الناشئة السيولة؟



أثار الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي- “SVB” حالة من الذعر بين العديد من رواد الأعمال بشأن مستقبل شركاتهم الناشئة، وخصوصاً بعد عام جاف وتباطؤ حاد في التمويل بسبب تراجع شهية المستثمرين لأخذ المخاطر، إضافة إلى أسعار فائدة مرتفعة أدت إلى تحويل هذه الشركات لودائعها في SVB لسد حاجتها من النقد بدلاً عن البنوك التقليدية.

وتسابقت الشركات الناشئة لتجميع مصادر السيولة لسد الرواتب والاحتياجات الفورية الأخرى بعد انخفاض ودائعها في البنك المتعثر، الذي استقطب معظم سيولة هذه الشركات على مدى الأربعين عاماً الماضية، إلا أنه انهار خلال أقل من 40 ساعة.

ويثير ذلك عدة تساؤلات حول ما الذي سيحدث خلال الأيام القادمة، هل ستنهار مؤسسات أخرى؟.

وقال الرئيس التنفيذي لمسرعة الأعمال Y Combinator في وادي السيليكون، Garry Tan، إن نحو 400 شركة نشطة تحت مظلة المسرعة، لديها انكشاف على بنك SVB، ومنها 100 شركة قلقة من عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين خلال الشهر القادم.

وأضاف أن “قطاع الشركات الناشئة ككل يقف على حافة الانهيار وأن الشركات الأكثر تضررًا من ذلك هي الشركات الناشئة الأصغر التي تم تأسيسها في السنوات القليلة الماضية.”

فيما بدأت بعض الشركات الناشئة أخذ خطوات سريعة لتأمين بعض السيولة مثل متاجر التجزئة Camp.com التي بدأت بتقديم خصومات بـ 40% على منتجاتها حتى تتمكن من مواصلة عملياتها.