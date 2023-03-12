عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بريطانيا تسعى لتمويل من الشرق الأوسط للاستحواذ على بنك سيليكون فالي



أفادت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن الحكومة البريطانية تسعى لتمويل من الشرق الأوسط للاستحواذ على بنك “سيليكون فالي” المنهار. سنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقاً.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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