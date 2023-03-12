عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن رئيس أرامكو: سوق النفط ستظل متوازنة



قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، اليوم الأحد إن سوق النفط ستظل متوازنة على نحو محكم على المدى المتوسط، وأضاف أنه يشعر بتفاؤل حذر.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الفائضة تظل محدودة عند مليوني برميل يوميا، في وقت يشهد ارتفاعا في الطلب على وقود الطائرات فضلا عن فتح السوق الصينية بعد رفع بكين القيود الصارمة التي كانت تفرضها للسيطرة على فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أكد رئيس شركة أرامكو أن مخاطر نقص الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة حقيقية وتسهم في ارتفاع أسعار الطاقة وعدم استقرار الأسواق.

وأضاف الناصر أن تركيز أرامكو لا ينصب على التوسع في إنتاج النفط والغاز والكيمياويات فحسب بل أيضًا على الاستثمار في تقنيات جديدة للاستدامة وخفض الكربون.