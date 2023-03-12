شكرا لاهتمامكم بخبر انتبه لهذه الأمور قبل أن تبدأ مشروعك الخاص.. قصة ملهمة لمؤسسة “ماوكلي ستريت فود” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انتبه لهذه الأمور قبل أن تبدأ مشروعك الخاص.. قصة ملهمة لمؤسسة “ماوكلي ستريت فود”



كونها محامية ناجحة، لم تفكر نيشا كاتونا، في الانسحاب من العمل الذي قضت فيه عقودا، قبل تأسيس مطعمها الخاص، لكن سرعان ما أصبحت الرئيس التنفيذي لسلسلة المطاعم الشهيرة “ماوكلي ستريت فود” – “Mowgli Street Food”.

وقالت في مقابلة مع شبكة “CNBC”: “لم يكن ترك المحاماة، متعلق بكرهي للقانون، لكني وقعت في الحب، وأصبحت مهووسة بفكرة إنشاء مطعم، يحمل ثقافة أجدادي”، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

ومع تركيز “ماوكلي” على الطعام الهندي المنزلي، توسعت سلسلة المطاعم إلى 20 فرعاً في جميع أنحاء المملكة المتحدة، كما أصدرت “كاتونا”، 4 كتب طبخ، وأنشأت جمعية خيرية ويتم استضافتها غالباً كخبيرة طعام.

لا تقفز بكلتا قدميك

وقبل أن تبدأ “كاتونا” في التخطيط لمطعم ماوكلي الأول، كانت تدرس بالفعل الطبخ الهندي وتكتب كتب الطبخ – إلى جانب وظيفتها بدوام كامل كمحامية. إذ أرادت الحفاظ على الوصفات وثقافة الطعام التي نشأت معها كمهاجرة هندية من الجيل الثاني في المملكة المتحدة.

وقالت: “أدركت أن الناس أحبوا هذا الطعام في فصولي. ولكن لم تكن هناك مطاعم هندية ممثلة في مناطق التسوق الشهيرة في المملكة المتحدة، وهذا هو السبب وراء فكرة تأسيس “ماوكلي”.

لكن متابعة عملية تأسيس “ماوكلي” بدوام كامل لم يكن قراراً سهلاً بالنسبة لـ “كاتونا”. إذ كانت هناك مخاوف بشأن رعاية أطفالها، والرهن العقاري على منزلها واستثمار مدخرات حياتها في المشروع الناشئ.

وكان عليها التأكد أولاً، أن لديها ما هو بعد “الخطة أ”. وقالت “لقد صممت ماوكلي بطريقة تجعله مقهى في اليوم التالي”.

كما أنها لم تتخل على الفور عن وظيفتها بدوام كامل، حيث كانت تعمل لأوقات متأخرة من الليل، مع قلة النوم كسلوك شائع، تقضي نهارها في العمل كمحامية، والليالي في تدريب أول طهاة “ماوكلي”، وبناء أول مطعم من الصفر.

وتنصح “كاتونا”: “لا تقفز إلى الجانب الثاني، حتى تعرف أن الحبل الثاني آمن. سيكون عليك القيام بكلتا الوظيفتين لبعض الوقت”.

رائدات الأعمال

وبخصوص نصيحتها الثانية، قالت: “الأمر لا يتعلق فقط برائدات الأعمال. كل ما عليك أن تمتلك المهارات الضرورية لبدء عمل تجاري، ولكن المشكلة في النساء أنهن غير مؤهلات لرؤية أنفسهن كسيدات أعمال”.

وتعتقد كاتونا بأنه يمكنك بناء عمل تجاري بأشياء بسيطة، وفي بعض الأحيان: “قد تدفع لارتداء ملابس الفنيين في شركتك إذا لزم الأمر، إذ يتعلق الأمر بالحب الحقيقي والأصالة… يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك بهذه الطريقة إذا كان لديه المنتج المناسب”.

المهارات يمكن الإتيان بها

كما تعتقد كاتونا أن رواد الأعمال أيضاً لا يحتاجون إلى خلفية في مجال الأعمال لتحقيق النجاح.

وقالت: “لست بحاجة إلى أن تكون رجل أعمال. ولا تحتاج إلى أي معرفة تجارية حتى. فقط وظف الأشخاص المناسبين لهذا النوع من الأشياء”.

وسرعان ما لاحظ المستثمرون مطعم “ماوكلي” الأول، والذي كان يسد فجوة في السوق. ولكنها ظلت ترفض عروض الشراكة، والتأكيد على أن مشروعها خاصاً.

ولكن مع الحاجة للتوسع، وافقت على دخول مستثمرين، والتنازل عن حصة من المشروع مع الاحتفاظ بمنصب الرئيس التنفيذي.

وكانت نصيحتها الأخيرة من النصيحة: “لا تتوقع النجاح، ولكن لا تمل من البحث عنه”.