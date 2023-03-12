أخبار اليمن : منظمة: سوء التغذية الحاد يهدد مليوني طفل يمني

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منظمة: سوء التغذية الحاد يهدد مليوني طفل يمني

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، حاجة أكثر من مليوني طفل مصاب بسوء التغذية الحاد في اليمن للرعاية العلاجية. منظمة: سوء التغذية الحاد يهدد مليوني طفل يمنيأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، حاجة أكثر من مليوني طفل مصاب بسوء التغذية الحاد في اليمن للرعاية العلاجية. وقالت بعثة "اليونيسف" في اليمن عبر "تويتر"، إنّ "سوء التغذية يحرم ملايين الأطفال في اليمن من صحتهم وإمكاناتهم". وأضافت: "مع وجود 2.2 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد وأكثر من 540 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، يجب أن نعمل سريعاً لتقديم الرعاية العلاجية والدعم اللازمين".



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