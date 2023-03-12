أخبار اليمن : إضراب شامل حدادًا على الشهداء الثلاثة في نابلس

إضراب شامل حدادًا على الشهداء الثلاثة في نابلسدعت لجنة التنسيق الفصائلي بمدينة نابلس، اليوم الأحد، إلى الإضراب الشامل حدادًا أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوات العدو الصهيوني، بعد اشتباكات مسلحة.

وبحسب وكالة "فلسطين الآن" فقد صدحت المساجد في المدينة بإعلان الحداد على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا قرب حاجز صرة غرب نابلس.

واُستشهد ثلاثة مقاومين فلسطينيين، صباح اليوم، إثر اشتباك مسلح مع جيش العدو غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، عقب إطلاق قوات العدو الصهيوني النار عليهم قرب نابلس.