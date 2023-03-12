إضراب شامل حدادًا على الشهداء الثلاثة في نابلس
دعت لجنة التنسيق الفصائلي بمدينة نابلس، اليوم الأحد، إلى الإضراب الشامل حدادًا أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوات العدو الصهيوني، بعد اشتباكات مسلحة.
وبحسب وكالة "فلسطين الآن" فقد صدحت المساجد في المدينة بإعلان الحداد على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا قرب حاجز صرة غرب نابلس.
واُستشهد ثلاثة مقاومين فلسطينيين، صباح اليوم، إثر اشتباك مسلح مع جيش العدو غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، عقب إطلاق قوات العدو الصهيوني النار عليهم قرب نابلس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إضراب شامل حدادًا على الشهداء الثلاثة في نابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.