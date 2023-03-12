شكرا لاهتمامكم بخبر نقلنا أموالنا إلى “جي بي مورغان” و”ميريل لينش” بعد أزمة “SVB” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نقلنا أموالنا إلى “جي بي مورغان” و”ميريل لينش” بعد أزمة “SVB”



قال رئيس شركة أوراسكوم المالية القابضة والشريك المؤسس لصندوق “HOF” للاستثمار المباشر المتخصص في مجالات التكنولوجيا، أنسي نجيب ساويرس، في مقابلة مع العربية”، “إننا نجحنا في نقل جميع أموالنا وحساباتنا من البنوك الصغرى إلى بنكي جي بي مورغان وميريل لينش”، بالتزامن مع انهيار بنك “وادي السيليكون”.

وأضاف أنسي نجيب ساويرس، أن صندوق “HOF” ومقره أميركا، يستثمر في الشركات الناشئة بالولايات المتحدة وحول العالم وأثرت عليه أزمة بنك “سيليكون فالي”، وقام الصندوق بإرسال رسالة صباح الخميس الماضي، إلى الشركات التي يستثمر فيها بتحويل ودائعها إلى بنوك آمنة أكثر.

كانت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في كاليفورنيا أغلقت يوم الجمعة مجموعة “إس.في.بي” المالية، وذلك في أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة المالية العالمية، وتحركت سريعا لحماية المودعين في البنك الذي يركز أنشطته على الشركات الناشئة.

وأفاد بيان بأن الجهة التنظيمية أسندت الوصاية القضائية على البنك إلى المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع التي ستتصرف في أصوله.

وقالت المؤسسة إن بنك “وادي السيليكون”، وهو الاسم الذي تستخدمه مجموعة (إس.في.بي) في أنشطتها، هو أول كيان تؤمن عليه يسقط هذا العام. وكان آخر كيان تم إغلاقه من تلك التي تؤمن عليها المؤسسة هو (ألمينا ستيت بنك) في كانساس في 23 أكتوبر تشرين/ الأول 2020.