عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أرامكو تربح 604 مليارات ريال في 2022 بنمو 46.5%



ارتفع صافي أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 46.46% في 2022، إلى نحو 604.01 مليار ريال (161.07 مليار دولار)، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 412.4 مليار ريال (109.97 مليار دولار) في 2021. وقالت “أرامكو”، في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن هذه الزيادة تعكس في الغالب تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة والزيادة القوية في هوامش الربح من أعمال التكرير، مقارنة مع صافي الدخل في عام 2021.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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