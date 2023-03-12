عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن روسيا تعلن إطلاق تأشيرة إلكترونية وبطاقة الدفع للسائحين



أعلنت رئيس إدارة التنمية السياحية بوزارة الاقتصادي الروسية، تاتيانا شارشافيتسكايا، أنه سيتم إطلاق التأشيرات الإلكترونية وبطاقة الدفع للسياح الأجانب في روسيا عام 2023. وقالت شارشافيتسكايا: “التأشيرات الإلكترونية لا تعمل بعد، لكننا نعمل على الأمر…، وهذه التأشيرات ستنجح”. وأضافت “نحن الآن نحل مشكلة المدفوعات في المرحلة النهائية، من ما يسمى بالبطاقة السياحية”. كما أشارت إلى أن روسيا مهتمة بوصول السياح من دول الخليج والصين، والدخول بواسطة التأشيرات الإلكترونية وبمساعدة الاتفاقات الحكومية الدولية.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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