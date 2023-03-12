أخبار اليمن : توضيح هــام من الشركة اليمنية للغاز في صنعاء

توضيح هــام من الشركة اليمنية للغاز في صنعاء
أكدت الشركة اليمنية للغاز بصنعاء، أن الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي مستقر بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأوضح نائب مدير الشركة المهندس الشريف عبود علي مهدي، أن الشركة مستمرة في تنفيذ البرامج التموينية لمادة الغاز يومياً عبر العقال والوكلاء والبيع المباشر، بما يؤدي إلى استقرار الوضع التمويني لثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن لدى الشركة خطة تموينية لتغطية احتياجات المواطنين من مادة الغاز خلال شهر رمضان المبارك في جميع المحافظات اليمنية، نافياً وجود أي أزمة في مادة الغاز المنزلي.
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