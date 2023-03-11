شكرا لاهتمامكم بخبر مفاوضات نهائية مع شركات متخصصة لطرح مناطق امتياز تعديني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مفاوضات نهائية مع شركات متخصصة لطرح مناطق امتياز تعديني



أكدت وزارة الطاقة والمعادن العمانية، على أن العمل جارٍ لتجهيز مجموعة جديدة من مناطق امتياز الاستكشاف بقطاع التعدين تمهيدًا للإعلان عنها وطرحها خلال الربع الأول من العام الجاري، تستهدف خامات الكروم والنحاس والحجر الجيري وغيرها من الخامات.

وقال مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة صلاح بن حفيظ الذهب، إن الوزارة حاليًّا في مرحلة المفاوضات النهائية مع شركات متخصصة حول عدة مناطق امتياز تركز غالبيتها على تطوير خام البوتاش (بوتاسيوم كولورايد) والبحث والتقييم عن خام الليثيوم.

وأوضح حفيظ أن سلطنة عُمان تتميز بوجود خامات النحاس والكرومايت واللاترايت والمغنسيوم والمنجنيز وغيرها من الخامات المعدنية بالإضافة إلى الخامات الصناعيه كالجبس والسليكا والحجر الجيري وأحجار الجابرو، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وذكر أنه يأمل في أن تحقق عمليات البحث والاستكشاف التي تقوم بها شركة “تنمية معادن عُمان” والمستثمرين الجدد نجاحًا ونقلة نوعية لهذا القطاع مع التركيز على الخامات المرتبطة بالطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات المضرة بالبيئة.

وقعت وزارة الطاقة العمانية، العام الماضي حوالي 12 اتفاقية مع شركة “تنمية معادن عُمان” حيث بدأت الشركة بالأعمال الاستكشافية من ضمنها المسوحات الجوية الجيوفيزيائية ومن ثم سيتم تطوير هذه المناطق عن طريق الشركة أو مع مستثمرين محليين أو من الخارج بناء على الدراسات المتعلقة بالتوقعات الأولية للكميات والخامات التي تتوفر في كل من منطقة حسب المواصفات والمقاييس المعترفة بها عالميا كنظام “جورك” في احتساب الاحتياطي التعديني.