شكرا لاهتمامكم بخبر “الطاقة” السعودية توقع اتفاقية مع “منشآت” لتنظيم منح الامتياز التجاري لمحطات الوقود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “الطاقة” السعودية توقع اتفاقية مع “منشآت” لتنظيم منح الامتياز التجاري لمحطات الوقود



وقعت وزارة الطاقة السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اتفاقية تعاون لتنظيم خدمة منح الامتياز التجاري لقطاع محطات الوقود.

وقالت وزارة الطاقة في بيان، إن توقيع الاتفاقية جاء أثناء ملتقى “بيبان” الذي تنظمه الهيئة، وترجع لأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وحسب البيان، تهدف الاتفاقية إلى تطوير سبل التعاون بين الطرفين في قطاع محطات الوقود والتي ستمكن المستثمرين ورواد الأعمال من الحصول على حق الامتياز التجاري من المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل محطات الوقود.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك سيرفع مستوى الخدمة المقدمة، وتعظّيم القيمة المضافة، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وضمان أمن الإمداد في القطاع، وتقديم البرامج والخدمات الاستشارية والتدريبية لدعم أطراف الامتياز التجاري.

وانطلقت يوم الخميس أعمال ملتقى “بيبان 23″، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، تحت شعار “فرص تصنع الريادة”؛ بمشاركة أكثر من 350 متحدثًا محليًا وعالميًا، و750 عارضًا من رواد الأعمال المحليين والعالميين، بحضور عددٍ من الوزراء، ورواد الأعمال، والمستثمرين، وصنّاع القرار.

وشهد اليوم الأول توقيع أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإطلاق مبادرات تمويلية بقيمة تخطت 10 مليارات ريال.