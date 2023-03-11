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“أدنوك” الإماراتية تحدد سعر البيع الرسمي لخام مربان لشهر أبريل

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عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أدنوك” الإماراتية تحدد سعر البيع الرسمي لخام مربان لشهر أبريل

حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سعر البيع الرسمي لشهر أبريل/نيسان لخام مربان القياسي عند 83.36 دولار للبرميل، ارتفاعا من 82.63 دولار للبرميل في مارس/ آذار، وفق رويترز.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% في تعاملات، الجمعة، بعد بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأميركية إلا أن الخامين القياسيين تراجعا أكثر من 3% على أساس أسبوعي على خلفية التوتر الناجم عن احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع خام برنت 1.19 دولار بما يعادل حوالي 1.5% إلى 82.78 دولار للبرميل، فيما انخفض 3.5% في إجمالي الأسبوع الماضي .

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 96 سنتا بما يعادل 1.3% إلى 76.68 دولار للبرميل، لكنه تراجع 3.7% خلال الأسبوع.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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