أخبار اليمن : هيئة النقل تدين جرائم التقطع للحافلات في مناطق المرتزقة بمأرب

هيئة النقل تدين جرائم التقطع للحافلات في مناطق المرتزقة بمأربأدانت هيئة تنظيم شؤون النقل البري، جرائم الحرابة والتقطع لحافلات النقل الجماعي في مناطق سيطرة مرتزقة العدوان بمحافظة مأرب.

واشارت الهيئة في بيان لها، إلى تلقيها اليوم مذكرة من شركة الرفيق للسفريات والنقل الجماعي، تشكو فيها تعرض حافلة تابعة لها كانت في طريقها من صنعاء الى جده، لاطلاق نار كثيف من قبل مسلحين عند حدود محافظة مأرب.

وذكر البيان ان الحافلة تحمل رقم (3400) وتقل على متنها 49 مسافرا، واسفر اطلاق النار عليها في اصابة اثنين من الركاب وإحداث حالة من الهلع والخوف للمسافرين.

واستهجن البيان عدم قيام مرتزقة العدوان بواجبهم في حماية المسافرين وتأمين الطرق في الخطوط الطويلة ، مبينا أن المحافظات القابعة تحت سيطرة العدوان ومرتزقته تعيش حالة انفلات امني متعمد.

وحملت هيئة تنظيم شؤون النقل البري، المسؤولية الكاملة مرتزقة العدوان جراء ما يتعرض له المسافرين وحافلات النقل الجماعي من جرائم تقطع ونهب وقتل في الخطوط الطويلة.