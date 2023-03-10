أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 104 في 24 ساعة

خروقات قوى العدوان بلغت 104 في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 104 خروقات لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و9 غارات للطيران التجسسي على الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، و21 خرقاً بقصف مدفعي، و59 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.