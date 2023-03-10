شكرا لاهتمامكم بخبر نمو الوظائف في أميركا يفوق التوقعات خلال فبراير الماضي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نمو الوظائف في أميركا يفوق التوقعات خلال فبراير الماضي



أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بوتيرة قوية في فبراير/شباط، مما يؤكد على الأرجح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل، والذي يحظى بمراقبة عن كثب، اليوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 311 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وروجعت بيانات يناير/ كانون الثاني بالخفض لتظهر إضافة 504 آلاف وظيفة بدلا من 517 ألفا في القراءة السابقة وفقا لوكالة “رويترز”.

كان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف إلى 205 آلاف وظيفة وذكروا أن الاقتصاد يحتاج إلى خلق 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل.

وتراوحت تقديرات الوظائف لفبراير/شباط من 78 إلى 325 ألف وظيفة.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ترقب المستثمرين لبيانات الأجور في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع إعلانها اليوم لتقييم المسار المحتمل لرفع الفائدة في المركزي الأميركي.

وبحلول الساعة 3:34 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 %،إلى 1828.90 دولار للأوقية،كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 %،إلى 1832.90 دولار للأوقية وفقا لوكالة “رويترز”.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع من رفع أكبر وربما أسرع للفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.