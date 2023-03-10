شكرا لاهتمامكم بخبر ملتقى “بيبان” يشهد توقيع اتفاقيات بأكثر من 10 مليارات ريال في اليوم الأول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ملتقى “بيبان” يشهد توقيع اتفاقيات بأكثر من 10 مليارات ريال في اليوم الأول



اختتم ملتقى “بيبان 23” فعاليات يومه الأول في السعودية، والذي شهد مجموعة من الجلسات وورش العمل التي ناقشت، عدداً من الموضوعات في قطاع ريادة الأعمال والاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والفرص الريادية الواعدة في القطاعات المختلفة.

وشهد اليوم الأول توقيع أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإطلاق مبادرات تمويلية بقيمة تخطت 10 مليارات ريال.

وضمن فعاليات ملتقى “بيبان” أطلق البنك العربي الوطني منتجات تمويلية بقيمة 1.1 مليار ريال.

وتم توقيع اتفاقية بقيمة 1 مليار ريال بين “منشآت” وبنك البلاد لتقديم منتجات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوقيع اتفاقية أخرى بين “منشآت” وشركة الجبر للتمويل لإطلاق منتجات تمويلية بقيمة 500 مليون ريال.

كما وقعات “منشآت” اتفاقية مع مصرف الإنماء لإطلاق منتجات تمويلية بقيمة 500 مليون ريال، ووقعت “منشآت” والبنك الأهلي السعودي اتفاقية لإطلاق منتجات تمويلية بقيمة 1 مليار ريال.

وشهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون الامتياز التجاري بين “منشآت” وشركة الأمثل للتمويل لتقديم برامج تمويلية بقيمة 100 مليون ريال، وتوقيع اتفاقية بين البنك السعودي الفرنسي وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة مليار ريال.

وجددت “منشآت” اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي لإطلاق منتجات تمويلية 2.1 مليار ريال، وأخرى مع شركة الجبر للتمويل لإطلاق منتجات تمويلية بقيمة 100 مليون ريال.

وتناول “باب الانطلاقة” مجموعة من ورش العمل المتخصصة، تضمنت موضوعات بناء الأفكار وإعداد نموذج للمشروع، وورشة عمل بعنوان “من الفكرة إلى السوق”، وورشة عمل عن “دراسة الجدوى”، وأخرى حول “خطوات تأسيس العمل التجاري”.

واستعرضت ورش “باب الامتياز التجاري” نظام الامتياز المستدام، و”طُرق تطوير النظام البيئي لصناعة الامتياز التجاري”، و”أهمية تصنيع منتجات خلّاقة توسّع نطاق العلامة التجارية جغرافياً”، و”تجربة الحصول على امتياز تجاري”.

وركزت ورش العمل التي شهدها “باب التجارة الإلكترونية” على المعارف المُمكِّنة لبدء وتطوير وإدارة منصات التجارة الإلكترونية، حيث عَرَّفت بأساليب استخدام تلك المنصات واستراتيجيات الحضور على الإنترنت؛ لضمان الاستفادة من أدوات التسويق الإلكتروني بشكل فعّال، كما ناقشت “تحديات التجارة الإلكترونية”، و”الفرص الاستثمارية في قطاع النقل”، و”تحفيز الشركات للاستفادة من برنامج مهارات المستقبل”.

وسلَّطت ورش العمل التي شهدها “باب النمو” الضوء على “إدارة أسواق التجزئة وأبرز خصائصها”، بالإضافة إلى ورش عمل حول “التخطيط الإستراتيجي” و”إستراتيجيات الاستثمار في المشاريع الناشئة”، و”إدارة سلاسل الإمداد”، و”العقود التجارية”، و”نمو المنشآت”، و”التسويق لأعمال المنشآت”، و”كيفية بدء مشروعك التجاري في السعودية”، و”الإدارة المالية للمنشآت الصغيرة”، و”أساسيات العقود التجارية”، و”أسس إدارة الموارد البشرية”، و”فرص الامتياز التجاري”.

وعُقِدَت في “ساحة المستثمرين” ورشتا عمل حول كيفية العرض على المستثمرين، وأهمية استقطاب المستثمرين لنمو منشأتك، وأنواع الاستثمار ومراحله المختلفة وأثره على نمو أعمال المنشأة، مع عمليات الاندماج والاستحواذ والجمع بين الكيانات التجارية والاستثمارات.

وحملت الورشة المقامة في “باب الابتكار” عنوان “إطلاق هاكاثون سايبرثون”، بجانب ورشتين أخريين عن “إطلاق خدمات الابتكار”، و”مسابقة ميدان”.

يُذكر أن ملتقى “بيبان 23” الذي يقام تحت شعار “فرص تصنع الريادة “يشهد مشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.