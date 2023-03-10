عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الإمارات تصدر قانونا بتأسيس شركة أبوظبي للنقل



أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء شركة أبوظبي للنقل. وستعمل الشركة على دعم وتطوير منظومة النقل في أبوظبي، كما ستتولى تنفيذ وتشغيل وإدارة وتطوير أنظمة النقل في المناطق الحضرية والضواحي داخل الإمارة. وقال مكتب أبوظبي الإعلامي إن شركة النقل ستعمل على تطوير السكة الحديد وتقديم خدمات النقل وتأجير السيارات والحافلات في أبوظبي.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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