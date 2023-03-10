شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الذهب تنخفض ترقباً لإعلان بيانات الأجور الأميركية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسعار الذهب تنخفض ترقباً لإعلان بيانات الأجور الأميركية



انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة: مع ترقب المستثمرين لبيانات الأجور في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع إعلانها اليوم لتقييم المسار المحتمل لرفع الفائدة من الفيدرالي الأميركي.

وبحلول الساعة 3:34 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1828.90 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1832.90 دولار للأوقية، وفقا لوكالة “رويترز”.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأميركي هذا الأسبوع من رفع أكبر وربما أسرع للفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

ومع رفع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم تقل الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر فائدة.

ما يتجه مؤشر الدولار صوب مكاسب أسبوعية، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 19.95 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1% إلى 935.05 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 1380.89 دولار للأوقية.