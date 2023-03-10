شكرا لاهتمامكم بخبر التضخم السنوي تجاوز 40% في فبراير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن التضخم السنوي تجاوز 40% في فبراير



كشف البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير.

وأوضح وفق بيان، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 8.1% في فبراير 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 6.3% في يناير 2023.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 مارس 2023، معدلاً شهرياً بلغ 6.5% في فبراير 2023 مقابل معدل بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 4.7% في يناير 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 31.9% في فبراير 2023 مقابل 25.8% في يناير 2023.

وأمس الخميس، أظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري، اليوم الخميس، التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفاعا إلى 31.9% في فبراير/شباط من 25.8% في يناير الماضي.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 161.3 نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 7.1% عن شهر يناير 2023.

وبحسب بيان الجهاز، فإن أهم أسباب الارتفاع تعود إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 9.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 29.7%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 19.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 11.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 4.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 10.8%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 5.3%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 7%، بالإضافة إلى مجموعة الدخان بنسبة 0.2%.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 32.9% لشهر فبراير 2023، مقابل 10% للشهر المماثل من العام السابق.

تأتي هذه الموجة التضخمية في ظل الخسائر التي تطارد الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي منذ نهاية الربع الأول من العام الماضي وحتى الآن.

وسعيًا إلى أسعار صرف عادلة للدولار، تدخل البنك المركزي المصري عدة مرات منذ الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في مارس من العام الماضي. خلال أقل من عام، قفز سعر صرف الدولار الأميركي من مستوى 15.74 جنيه في مارس 2022، إلى مستوى قريب من 31 جنيه في الوقت الحالي.