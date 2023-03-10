شكرا لاهتمامكم بخبر جلسة شاي بين صديقتين.. هل يمكنك اكتشاف الخطأ بـ9 ثوان فقط؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن جلسة شاي بين صديقتين.. هل يمكنك اكتشاف الخطأ بـ9 ثوان فقط؟



إذا كنت تستمتع بحل الألغاز والخدع البصرية، فإن هذه الدعابة الدماغية قد تكون مناسبة لك.

ففي هذه الصورة، التي اخترناها نقلاً عن موقع “جارغان جوش” Jargan Josh، عليك تحديد الخطأ الذي يظهر واضحا، إلا أنه يحتاج للتركيز.

ففي هذه الخدعة البصرية، تتناول سيدتان شاي المساء، فيمكنك أن ترى أن كلتا الصديقتين تستمتعان بوقتهما سويا أثناء تناول الشاي، حيث تجلسان على منضدة بالمطبخ، بينما هناك أطباق بها بعض الحلويات والوجبات الخفيفة.

ومع ذلك، هناك خطأ مخفي داخل هذه الصورة.

أنظر جيداً إلى الصورة وحاول الوصول للخطأ

أنظر جيداً وتفحص الصورة وحاول اكتشافه. لكن التحدي أمامك أن تصل إلى الخطأ قبل مرور 9 ثوان.

الوقت يمر.. هل لاحظت أي شيء خاطئ في الصورة؟

فإذا نظرت جيداً إلى الصورة وتفحصتها، فستكتشف أن الخطأ مخفي داخل منطقة المطبخ خلف السيدتين. فغلاية الماء الخاصة بإداد الشاي ليست على الموقد، إلا أن بداخلها يغلي بدون حرارة.

ها هو الخطأ في غلاية المياه المخصصة لإعداد الشاي

لاشك أن تلك الألعاب الدماغية تجعل عقلك يعمل بطريقة مختلفة. فعليك التفكير خارج الصندوق وتحليل اللغز بطريقة مختلفة قليلاً. وقد أكدت الدراسات أن المواظبة على حل الألغاز والخدع البصرية تنشط العقل وتبقيه يقظاً وتقيه من الأمراض المتعلقة بالذاكرة كالخرف.

والآن عزيزي القارئ، أخبرنا هل توصلت لحل لدعابة الدماغية بسهولة؟ وكم استغرقت من الوقت لتصل للإجابة؟