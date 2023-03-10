شكرا لاهتمامكم بخبر بمناسبة يوم ميلادها.. فنانون يحتفون بيسرا ويوجهون لها التهنئة عبر العربية.نت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بمناسبة يوم ميلادها.. فنانون يحتفون بيسرا ويوجهون لها التهنئة عبر العربية.نت



تحتفل الفنانة يسرا بيوم ميلادها، اليوم الجمعة العاشر من مارس، وقد حرص العديد من زملائها على توجيه التهنئى لها عن طريق “العربية.نت”.

الفنانة يسرا

فيسرا دائما هي مصدر للطاقة الإيجابية لكل من حولها، وتمنح التفاؤل والسعادة دون تردد، والابتسامة دوما مرسومة علي وجهها حتي في أصعب المواقف، وهي تدرك جيدا أن الله أعطاها كثيرا من النعم، فودائما ما تردد أن “الحياة بسيطة ونحن فقط من نصعّبها على أنفسنا”.

ومن أصدقائها الذين حرصوا على إرسال التهاني ليسرا بيوم ميلاد كانت الفنانة لبلبة التي قالت: “بيني وبينك سنين طويلة اشتغلنا فيها مع بعض وذكريات جميلة، في السفر والنجاح، ولا يمكن أن أنسي مواقفك الجميلة معي بشكل شخصي وخاصة وقت تعب والدتي وعندما فقدتها، لن أنسي ذلك، ودائما تشجعيني وتدعميني بالنصيحة وكم الطاقة الايجابية التي تنشريها علي من حولك، كل سنة وانتي قمر”.

أما السيناريست تامر حبيب فقال: “بحبك يا أسعد وأطيب وأحن وأجدع وأحلى قلب في الدنيا، يا نعمة ربنا على كل من اقترب منك وعرفك، بحبك، وكل عام وإنتي بخير وصحة”.

فيما قالت هالة صدقي من خلال “العربية.نت”: “عشرة العمر التي أحبها وأحب صدقها وجدعنتها مع كل من حولها، كل سنة وانتي طيبة”.

أما إلهام شاهين، فقالت: “بحبك وكل سنة وإنتي أجمل وأقوى وأرق قلب.. ويارب دايما نجاح وتألق وفرحة وصحة.. بحبك من كل قلبي وبتمنى لك كل السعادة”.

أما ليلي علوي فقالت: “العشرة والأيام الحلوة، الصاحبة الجدعة والسند، أختي وحبيبتي وصاحبتي، وجودك في حياتي نعمة من ربنا وعشان أحكي عنك محتاجة عمر تاني فوق عمر صداقتنا، كل سنة وأنتي معايا يا سيڤا، بحبك أوي وربنا يخليكي ليا”.

أما ريهام عبدالغفور، فقالت لها عبر “العربية.نت”: “بحبك أوي وسعيدة جدا اني اشتغلت معاكي.. وانتي نموذج مثالي ونتمنى أن نكون مثلك”.

كما حرصت منى زكي على توجيه التهنئة للفنانة يسرا، وقالت: “كل سنة واتي طيبة يا سيفا يا قمر.. انتي بهجة حياتنا وبنحبك أوي.. بتعلمينا التسامح محب الدنيا. بحبك أوي وعقبال 100 سنة بصحة وسعادة وراحة بال وحواليكي كل اللي بيحبوكي”.

وحياة يسرا أشبه بشريط سينمائي ثري وحافل بعشرات الأعمال المميزة سواء في السينما أو التلفزيون لدرجة باتت معها من أهم النجمات العربيات المؤثرات في الوطن العربي. وجزء كبير من نجاح يسرا وتفاعل الناس معها هو تعاملها الإنساني المميز مع الجميع، فهي دوما تقول “لن تكوني فنانة جيدة من دون إنسانيات، لأن الفن لغة تخاطب الإنسانية في الأساس، ولا يمكن أن تكوني كاذبة أو شريرة أو منافقة أو حقودة وتستمري في حياتك بنجاح، ولن يصدقك أحد. فالمشاهد يرى الكذب واضحا لأن الناس تشعر بنا من الداخل، ومهما كان احتراف الكذب سيحدث في يوم أن يكتشف بعضهم الحقيقة فتفقدي ثقتك وتنقطع العلاقة للأبد مع الصدق والناس”.

وعن تحقيقها لكل هذا النجاح على مدار أكثر من 30 سنة، ومعادلتها للاستمرارية كفنانة وإنسانة؟ تؤكد يسرا أنها ليست معادلة محسوبة ولكنها شيء من الله، ربما توفيق أو إلهام أو قبول وحب لا يمكن أن يُباع ويشترى لأنه هبة ربانية لا دخل لأحد فيها.

فيسرا من النجمات اللاتي يحببن السعادة ويستمتعن بحياتهن في كل ثانية، مؤكدة أن عمرها ما فكرت أن تقول “لا يمكن أن أقوم بذلك”، وهذا يعني أنها كبرت، فهي تحترم السن الذي وصلت له، ولكنها تحب أن تعيش الحياة، وتحب أن يكون الناس من حولها سعداء، كما أن العمر بالنسبة لها مجرد رقم.