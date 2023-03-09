أخبار اليمن : 4 جرحى بنيران الجيش السعودي في شدا صعدة

4 جرحى بنيران الجيش السعودي في شدا صعدةأُصيب 4 مواطنين، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وأكد مصدر أمني في صعدة، أن أربعة مواطنين أُصيبوا جراء استمرار قصف العدو السعودي المدفعي والصاروخي على مديرية شدا الحدودية.. مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى رازح الريفي لتلقي العلاج.

وأدان المصدر استمرار الصمت الأممي إزاء الجرائم اليومية التي يرتكبها العدو السعودي بحق المواطنين في المناطق الحدودية.