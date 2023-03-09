شكرا لاهتمامكم بخبر استثمارنا 350 مليون ريال بالشبكة الذكية في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن استثمارنا 350 مليون ريال بالشبكة الذكية في السعودية



كشف رئيس مجموعة خالد فهد البعيز القابضة، خالد البعيز، في مقابلة مع “العربية”، عن تسارع توطين تقنيات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في السعودية، مع شركاء من أوروبا والصين والهند.

وقال إن السعودية تعمل على تركيب الأجهزة الذكية للتوزيع بالشبكة الكهربائية، مضيفا :”نحن نسهم في هذا المشروع باستثمارات تقدر بنحو 350 مليون ريال فيما يخص التوزيع والنقل الذكي للكهرباء”.

وأضاف أنه مع اكتمال منظومة النقل الذكي للكهرباء في المملكة، تتيح لمزود الطاقة سهولة التحكم في توزيع الكهرباء بين مختلف المناطق وفقا للأحمال.

وكشف عن تركيب نحو 10 ملايين عداد كهربائي صنع محليا بالسعودية في 2020، وبلغت حصة “البعيز” القابضة منها نحو 1.7 مليون عداد.

وأشار “البعيز” إلى أن القابضة تورد لشركة الكهرباء السعودية أكثر من 150 منتجا محليا الصنع بالمملكة تم اختبارهم في معامل ومراكز عالمية.