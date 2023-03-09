عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 103.9 مليار ريال فائض فعلي في الميزانية السعودية خلال 2022



قالت وزارة المالية السعودية اليوم الخميس إن المملكة سجلت فائضا فعليا في الميزانية بلغ 103.9 مليار ريال (27.7 مليار دولار) في 2022، بزيادة عن التقديرات السابقة عند 102 مليار ريال. وأضافت الوزارة أن الإيرادات النفطية سجلت 857.272 مليار ريال في 2022. وكشفت أرقام الميزانية السعودية النهاية في الربع الأخير من 2022، عن تسجيل إيرادات 318 مليار ريال، والمصروفات 363.7 مليار ريال. وبلغت قيمة العجز في الربع الرابع 45.7 مليار ريال.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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