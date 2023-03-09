أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء محمد أحمد النجدي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء محمد أحمد النجدي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء محمد أحمد حسين النجدي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، الأمين العام للمجلس المحلي السابق بمحافظة حجة، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى المهندس عبدالكريم محمد أحمد النجدي وإخوانه وكافة آل النجدي بمديرية المفتاح محافظة حجة، بمناقب الفقيد ومواقفة الوطنية ودورة الاجتماعي في الإصلاح بين الناس وحل قضاياهم.
معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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