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السعودية تسمح لمقيمي دول الخليج بالحصول على تأشيرة سياحية تشمل أداء العمرة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن السعودية تسمح لمقيمي دول الخليج بالحصول على تأشيرة سياحية تشمل أداء العمرة

السعودية تسمح للمقيمين في دول الخليج الحصول على تأشيرة سياحية أيا كانت المهنة

السعودية تعلن السماح لجميع المقيمين في دول الخليج الحصول على تأشيرة سياحية أيا كانت المهنة

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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