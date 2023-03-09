شكرا لاهتمامكم بخبر سوق العملات المشفرة دون تريليون دولار بعد انهيار “سيلفرغيت” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن سوق العملات المشفرة دون تريليون دولار بعد انهيار “سيلفرغيت”



انخفضت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة إلى ما دون 1 تريليون دولار مرة أخرى، لتستقر بالقرب من 997 مليار دولار.

يأتي ذلك مدفوعاً بتصريحات الفيدرالي الأميركي، والاضطرابات التي مُنيت بها شركات التشفير، وإغلاق بنك “سيلفرغيت” أبوابه أمام أعمال التشفير، والذي كان أحد البنوك الصديق للصناعة، لتبدأ العملات المشفرة رحلة الهبوط بقيادة “بيتكوين” – أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية عالمياً – والتي تراجعت إلى مستوى 21750 دولار، وفقاً لما ذكره موقع “ABP”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

كما هبطت العملات المشفرة الشهيرة الأخرى، مثل “إيثريوم”، و”دوجكوين”، و”لايتكوين” إلى المنطقة الحمراء. فيما تصدرت عملة “كافا”، أو “KAVA” الرابحين بعد صعودها 6% خلال آخر 24 ساعة.

بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 997.60 مليار دولار في وقت كتابة هذا التقرير، مسجلة انخفاضاً على مدار 24 ساعة بنسبة 1.79%.

استقر سعر “إيثر” عند 1،539.28 دولاراً، مما يمثل خسارة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بنسبة 1.42%، فيما هبطت “دوجكوين” بنسبة 2.55% إلى 0.07188 دولار.

وتراجعت “لايتكوين” بنسبة 2.92% للتداول بسعر 83.36 دولاراً، وهبطت “ريبيل” 2% تقريباً إلى مستوى 0.388 دولار.

ووفقاً لبيانات “CoinMarketCap”، فقد احتلت عملة “KAVA” قائمة الأكثر ربحاً للتداول عند 0.8785 دولار

من جانبه، أرجع المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “Mudrex”، إيدول باتيل، خسائر العملات المشفرة، إلى التصريحات التي ألقاها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمام الكونغرس أمس الأول بشأن زيادات أسعار الفائدة.

بدوره، قال نائب رئيس شركة “WazirX”، راجاجوبال مينون، إن التراجعات قادت بيتكوين لأدنى مستوى في 3 أسابيع بسبب سلسلة من العوامل، أبرزها تصريحات الفيدرالي حول الفائدة، بالإضافة إلى إنهاء صفقة استحواذ “جي بي مورغان” لبورصة العملات المشفرة “جيمني”، فضلاً عن إغلاق بنك “Silvergate” الصديق للعملات المشفرة.