شكرا لاهتمامكم بخبر النمو العام الماضي كان استثنائيا و2023 يحمل تحديات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن النمو العام الماضي كان استثنائيا و2023 يحمل تحديات



قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، إن السعودية تعتبر سوقا أساسيا واستراتيجيا بالنسبة للبنك، ويسجل فيها نمواً كبيراً.

وفي مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، قالت شيخة البحر: “يمتلك البنك 3 فروع في السعودية حالياً بدلاً من فرع واحد في السابق، ومستمر بالتوسع في المملكة، ويلعب دورا كبيرا في العمليات الكبيرة ولديه عملاء كبار ويحقق نمواً جيدا”.

وبحسب نائب الرئيس التنفيذي، فإن البنك لديه تعامل مع شركات سعودية وكويتية متواجدة في المملكة، لا سيما في ظل دخول شركات كثيرة إلى السوق السعودية وتؤسس شركات جديدة، ولذلك يمول البنك الشركات السعودية وأيضاً الكويتية بما فيها المشاريع الكبيرة.

وعن أداء البنك، قالت شيخة البحر، إن النمو في أرباح بنك الكويت الوطني في عام 2022 كان استثنائيا ومن الصعب تكراره، فيما يحمل العام 2023 بعض التحديات لكن الأداء سيكون جيداً.

وأضافت أن بنك الكويت الوطني يعتبر بنكاً شاملاً لأنه يعمل كبنك تجاري وكبنك إسلامي أيضاً، ويسجل نمواً كبيراً من العمليات الخارجية.

وتمثل العمليات الخارجية نسبة 22% من عمليات البنك، فيما يستهدف زيادة تلك النسبة عبر التوسع في جميع العمليات المصرفية خارج الكويت، وفقا لنائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني.

وأوضحت أن السوق الرئيسية للبنك هي الكويت، ولديه إيرادات من التواجد خارج الكويت بكل أنواع العمليات، وينفذ خطط للتوسع في أسواق جديدة.