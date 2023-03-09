عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نرحب بمستوى العلاقات مع السعودية وتعزيزها من أولوياتنا



لافروف: نرحب بمستوى العلاقات مع السعودية وتعزيزها من أولوياتنا لافروف: من المهم التنسيق المستمر مع السعودية على جميع المستويات لافروف: دور السعودية مهم في تسوية القضايا الدولية وزير الخارجية السعودي: نسعى لتعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا على جميع الأصعدة وزير الخارجية السعودي: نتطلع إلى توحيد الرؤى مع روسيا جلسة مباحثات بين وزيري الخارجية السعودي والروسي في موسكو

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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