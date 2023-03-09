شكرا لاهتمامكم بخبر “المركزي” المصري يسعى لتعيين مستشارين ماليين لبيع المصرف المتحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “المركزي” المصري يسعى لتعيين مستشارين ماليين لبيع المصرف المتحد



أرسل البنك المركزي المصري إلى بنوك الاستثمار طلبات لتقديم عروض لدور استشاري في بيع المصرف المتحد الذي يمتلكه وفقا لمصدرين تحدثا إلى وكالة أنباء “رويترز”.

وقال أحد المصدرين إن عدة بنوك أجنبية كبيرة تلقت الطلب.

ويمتلك البنك المركزي حاليا نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم تأسس عام 2006 عبر دمج 3 بنوك ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي.

كان رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أشرف القاضي، قد قال إن حجم أصول البنك يتخطى 75 مليار جنيه، فيما تبلغ المحفظة الائتمانية 25 مليار جنيه والودائع تتجاوز 50 مليار وتتعدى حقوق الملكية 10 مليارات جنيه.

وأضاف القاضي في مقابلة سابقة مع “العربية”، أن عدد فروع المصرف سيصل إلى 70 فرعاً مطلع 2023، مقابل 68 فرعاً حالياً، فيما تبلغ نسبة كفاية رأس المال نحو 24% وهي نسبة ملاءة مالية مرتفعة جداً.

وقد نمت أرباح البنك بنحو 20% خلال 2022، بعد أن تجاوزت خلال 5 سنوات ماضية مليار جنيه سنوياً.

وبشأن خطط الاستحواذ على المصرف، قال أشرف القاضي، إن عددا من المستثمرين الأجانب والخليجيين لديهم اهتمام بالاستحواذ على المصرف المملوك للبنك المركزي المصري.