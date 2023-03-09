عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع أرباح “التعاونية” 37% إلى 480.4 مليون ريال في 2022



أظهرت النتائج المالية السنوية للشركة التعاونية للتأمين، ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة بنسبة 37.2% في 2022، إلى نحو 480.39 مليون ريال، مقارنة بنحو 350.14 مليون ريال قبل الزكاة في 2021.

وقالت “التعاونية” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، إن أسباب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 209.36 مليون ريال، وارتفاع صافي أرباح الاستثمارات بمبلغ 1.69 مليون ريال.

وأضافت أنه ذلك قابله ارتفاع في صافي المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 59.67 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين بمبلغ 21.133 مليون ريال.