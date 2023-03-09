عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر يرتفع إلى 31.9%



أظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري اليوم الخميس التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفاعا إلى 31.9% في فبراير/شباط من 25.8% في يناير/كانون الثاني.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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