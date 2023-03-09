عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الاقتصاد السعودي ينمو 8.7% في 2022 بأسرع وتيرة خلال 11 عاما



أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.5% في الربع الرابع من 2022، على أساس سنوي.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3% في الربع الرابع من العام الماضي، بالمقارنة على أساس ربعي.

وأرجعت الهيئة النمو إلى إلى الارتفاع في الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2% على أساس سنوي، و1.3% على أساس ربعي، فيما بلغ النمو في الأنشطة النفطية 6.1% على أساس سنوي، وشهدت انخفاضاً قدره 0.3% على أساس ربعي، وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.9% على أساس سنوي، و0.8% على أساس ربعي.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام 2022 معدل نمو قدره 8.7%، وهي أسرع وتيرة في 11 عاما.

وجاء الارتفاع من نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4% والأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4%، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 2.6%.