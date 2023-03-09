شكرا لاهتمامكم بخبر استقرار أسعار النفط بدعم آمال الطلب الصيني وانخفاض مخزونات أميركا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن استقرار أسعار النفط بدعم آمال الطلب الصيني وانخفاض مخزونات أميركا



تماسكت أسعار النفط اليوم الخميس بعد انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأميركية وآمال بخصوص الطلب الصيني ليتناقض ذلك مع مخاوف من أن المزيد من الرفع الكبير والسريع للفائدة الأميركية قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقوض استهلاك النفط.

وبحلول الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 82.70 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 76.67 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط يوم الثلاثاء بأكثر من 3% وتكبدت أكبر خسارة يومية لها منذ مطلع يناير/كانون الثاني بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التي ذكر فيها أن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع الفائدة أكثر من المتوقع بعد بيانات قوية في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من انخفاض واردات الصين من الخام 1.3% في أول شهرين من 2023 على أساس سنوي، فإن محللون أشاروا إلى زيادة الواردات في فبراير/شباط كمؤشر على تعافي الطلب على الوقود بعد إلغاء الصين لقيود مكافحة كوفيد-19.

في الوقت نفسه كشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في مخالفة لتوقعات محللين بزيادتها 395 ألف برميل ومنهية موجة متصلة من الزيادة استمرت عشرة أسابيع.