عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن شركة ناشئة مدعومة من “سوفت بنك” تسعى لجمع مليار دولار في “هونغ كونغ”



تدرس منصة تأجير المنازل الصينية زيروم “Ziroom”، الإدراج في هونغ كونغ، والذي قد يجمع نحو مليار دولار هذا العام، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن مصادر، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقالت المصادر، إن الشركة الناشئة المدعومة من مجموعة “سوفت بنك” تعمل مع كلاً من “Citic Securities”، و”غولدمان ساكس”، و”مورغان ستانلي” على الطرح المرتقب.

وتوقعت المصادر، تقديم نشرة الطرح الأولية إلى بورصة هونغ كونغ في أقرب وقت في أبريل.

وفي حال تجاوز الطرح علامة مليار دولار، فسيكون الأكبر في هونغ كونغ منذ طرح “Calb Co” التابعة لشركة “EV Battery Co”، والبالغ قيمته 1.3 مليار دولار في أكتوبر، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.

يأتي ذلك، فيما يتوقع المصرفيون والمحللون انتعاشاً في مبيعات الأسهم لأول مرة في المدينة بعدما أعيد فتح حدودها، مما يحد من أسوأ عام للاكتتابات منذ الأزمة المالية.