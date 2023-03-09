شكرا لاهتمامكم بخبر ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية مع انخفاض الدولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية مع انخفاض الدولار



ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتشددة بشأن رفع الفائدة حدت من مكاسب المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1815.58 دولار للأونصة بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب وظلت عند 1819.10 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة شهور بلغه أمس الأربعاء، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أرخص سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى، نقلاً عن “رويترز”.

وأكد باول أمس الأربعاء على رسالته بخصوص رفع الفائدة بوتيرة أعلى وربما أسرع، لكنه أشار إلى أن النقاش ما زال مستمرا، وأن القرار مرهونا ببيانات ستصدر قبل اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي في غضون أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 20.01 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 938.23 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1375.47 دولار للأونصة.