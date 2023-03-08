شكرا لاهتمامكم بخبر طوله 33 متراً.. صاروخ أميركي بتقنية 3D يستعد لأول انطلاق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن طوله 33 متراً.. صاروخ أميركي بتقنية 3D يستعد لأول انطلاق



يستعد صاروخ مصنوع بالكامل تقريباً من أجزاء ثلاثية الأبعاد لأول انطلاق له، الأربعاء.

وتحاول شركة “ريلاتيفيتي سبيس” ومقرها كاليفورنيا إطلاق الصاروخ إلى مداره من كيب كانافيرال، وفق أسوشييتد برس.

طوله 33 متراً

يشار إلى أن الصاروخ صغير نسبياً، حيث يبلغ طوله 110 أقدام (33 متراً)، ولن يحمل أي شيء في هذه الرحلة التجريبية.

ونحو 85% من الصاروخ، المسمى تيران، مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد بمصنع الشركة في لونغ بيتش بكاليفورنيا، بما في ذلك المحركات.

فيما تهدف “ريلاتيفيتي سبيس” إلى زيادة هذه النسبة المئوية في إصداراتها المستقبلية.

أكبر جسم مطبوع بتقنية 3D

يذكر أن صواريخ فالكون من “سبيس إكس” كانت تطير بأجزاء ثلاثية الأبعاد لسنوات، لكن ليس تقريباً إلى مدى صاروخ “ريلاتيفيتي سبيس” الجديد.

وقالت الشركة إن صاروخها هو أكبر جسم مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد موجود، ويحاول الطيران المداري.